Теракт предотвратили на концерте Тейлор Свифт

Полиция Вены задержала двоих подозреваемых в подготовке к теракту на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает портал ORF.

Как сообщили правоохранители, одному из задержанных 19 лет, он живет в доме своих родителей недалеко от Вены. У него изъяли химические вещества и направили их на анализ.

Второй подозреваемый был задержан в Вене днем. Дополнительной информации на его счет полиция не предоставила. По данным Kurier, ему 17 лет. Газета называет его сообщником первого задержанного. Источники в полиции сообщили изданию, что еще трое подозреваемых находятся в розыске.

Полицейские спецназовцы долго и осторожно обыскивали дома задержанных, опасаясь мин-ловушек, рассказали журналистам в венской полиции. Полиция пока не сообщает, как именно планировалось совершить теракт.

По данным BBC, все три концерта Тейлор Свифт в Вене отменили. В соцсетях организатора концерта Barracuda Music говорится, что после подтверждения правительством информации о подготовке терактов у него «нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу ради всеобщей безопасности».