Позорное поведение корейца в финале против азербайджанского таэквондиста видео
В ходе финального боя в весовой категории до 58 кг на олимпийском турнире по таэквондо корейский спортсмен Тейджун Парк поступил не по-джентльменски в отношении представителя Азербайджана Гашима Магомедова.
В начале поединка Гашим получил серьезную травму ноги, но все же нашел в себе силы продолжить борьбу. Конечно, травма сказалась. Он проиграл и первый раунд и проигрывал второй. Однако примерно за минуту до конца второго раунда кореец поступил крайне некрасиво по отношению к сопернику из Азербайджана. Получив очередной удар по ноге (кореец постоянно бил по больному месту), Магомедов, хромая, покидал даянг. И тут корейский таэквондист нанес удар сзади беспомощному оппоненту. Это действие Парка трибуны встретили оглушительным свистом, а сам кореец стал нагло разводить руками.
Гашим Магомедов не смог продолжить бой, став серебряным призером Олимпиады.