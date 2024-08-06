Учения США и Японии у берегов России. В Москве негодуют

Посольству Японии в России был заявлен протест в связи с проведением 18-26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам РФ, сообщает российский МИД.

«Японской стороне было указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у наших дальневосточных рубежей, которая в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России. Выражено предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России», - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.