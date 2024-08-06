Главный каталонский сепаратист всех шокировал

Как передает Euronews, Пучдемон уточнил, что планирует приехать в Испанию 8 августа, назвав свое возвращение неизбежным, чтобы противостоять приходу к власти в Каталонии «промадридского», по его словам, регионального правительства.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон сообщил в соцсетях, что возвращается на родину после многих лет жизни в Бельгии.

Известие стало настоящим шоком для каталонских и испанских политиков в канун заседания, на котором будет обсуждаться единственная кандидатура на должность главы правительства Каталонии - социалиста Сальвадора Ильи. Его партия выиграла региональные выборы в мае, отмечает телеканал.

Пучдемон назвал свое возвращение безальтернативным, пообещав принять участие в заседании.

Партия сторонников независимости региона Junts per Catalunya («Вместе за Каталонию»), лидером которой является Пучдемон, призвала своих последователей собраться в 9 утра в центре Барселоны у зданий женералитета и штаб-квартиры Высшего суда Каталонии (TSJC), чтобы приветствовать изгнанника. К акции пообещали присоединиться и другие сторонники движения за независимость.

Ультраправая испанская партия VOX, в свою очередь, призвала единомышленников также выйти на улицу и встретить «скрывающегося от суда преступника» Пучдемона «как следует».

Учитывая постановление Верховного суда, как только Пучдемон пересечет границу Испании ему грозит арест. El Confidencial отмечает, что его могут как перевести в Мадрид, так и отпустить под домашний арест или посадить в изолятор временного содержания.

El Pais полагает, что если Пучдемон будет арестован, то, скорее всего, пленарное заседание по назначению Ильи главой региона будет сорвано. Генеральный секретарь Junts Жорди Турулл уже заверил, что депутаты от партии потребуют приостановить заседание, если Пучдемону не удастся дойти до парламента.

Согласно последнему опросу каталонского Центра исследований общественного мнения (CEO), доля каталонцев, поддерживающих сепаратистские настроения, снижается. Если в марте 42% опрошенных выступали за независимость, а 51% - против, то в июле 40% высказались в поддержку отделения от Испании, в то время как 53% - против.