Призер Олимпиады Гашим Магомедов сражался до конца: «Видел флаги Азербайджана на трибунах и кайфовал от этого!»

«До финала все бои проходили отлично, - говорит новоиспеченный призер Олимпийских игр. - Это было лучшее время в моей спортивной карьере. Хотел увезти из Парижа золото, но не получилось. Травма помешала. Так что не смог полностью выпустить своего зверя из клетки (улыбается).

Атмосфера на арене была сумасшедшая. Видел наши флаги, кайфовал от этого. Я десятый год в Азербайджане. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву за то, что спорт с каждым годом в стране становится лучше. Благодарю Федерацию таэквондо Азербайджана.

Мой соперник в финале? Я пару месяцев назад дрался с корейским таэквондистом на турнире и выиграл у него. Но сегодня не получилось. Значит, так было суждено. Сегодня мне была предначертана серебряная награда.

Что с моей ногой? Есть подозрение на перелом. Сейчас еду на обследование.

Победу посвящаю своей большой семье. У меня супруга беременная. Посвящаю ей, посвящаю своему сыну…»