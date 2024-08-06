ВОЗ созывает чрезвычайную встречу

Поскольку обезьянья оспа распространяется за пределами Демократической Республики Конго, комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется как можно скорее, чтобы определить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения является самым высоким предупреждением, которое может объявить ВОЗ, что позволяет Тедросу инициировать экстренные меры в соответствии с Международными медицинскими правилами.

Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом, передаваемым человеку инфицированными животными. Вирус может передаваться от человека к человеку при тесном физическом контакте. Впервые он был обнаружен у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго, вызывая, в частности, лихорадку и мышечные боли. В мае 2022 года темпы инфицирования mpox резко выросли по всему миру, преимущественно в ЛГБТ-сообществе.