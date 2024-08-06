Беспорядки в Британии: полиция готовится к новым погромам

BBC передает, что участникам погромов, арестованным на прошлой неделе в различных городах Англии в ходе столкновений с полицией, британские суды уже начали выносить первые реальные приговоры.

В Великобритании не стихают массовые беспорядки, охватившие страну с прошлой недели, после того как 17-летний подросток зарезал в детской танцевальной студии под Ливерпулем трех девочек и ранил еще восемь детей и двух взрослых.

Власти готовятся к тому, что как минимум в ближайшие дни волнения не улягутся, возможно, что и усилятся, в связи с чем в стране объявлено о дополнительной мобилизации нескольких тысяч полицейских.

Тем временем в сети появился и активно распространяется «расстрельный список» иммиграционных юристов Британии. По мнению тех, кто распространяет этот список, на этих юристах будто бы лежит часть вины за массовый приток в страну выходцев из-за рубежа. Полиция настоятельно рекомендовала всем британским иммиграционным юристам по возможности работать из дома, закрыть окна офисов защитными ставнями и обзавестись несгораемым почтовым ящиком.

Источники BBC сообщают, что в ближайшие дни для сопровождения акций протеста и пресечения потенциальных беспорядков на улицы крупных городов дополнительно выйдут около 6000 полицейских.

По данным полиции, только на вечер среды по всей стране было запланировано в общей сложности три десятка протестных акций, грозящих перерасти в беспорядки.

Премьер-министр Кир Стармер, в прошлом работавший прокурором, пообещал быстрое рассмотрение дел, заявив, что приговоры большинству из примерно сотни арестованных участников беспорядков будут вынесены уже в течение нескольких дней.