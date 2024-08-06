Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:32

То, за что отчаянно бился Киев, то, что было предметом драматических переговоров с Западом Владимира Зеленского – наконец-то свершилось. Первые F-16 поставлены в Украину, и сейчас проходят боевые облеты где-то в районе Львова. Российские «патриоты на зарплате» по этому поводу презрительно заявляют, что «нам эти самолеты на один зуб, собьем и не заметим». Украинские блогеры ждут от него чудес. А специалисты указывают, что эти истребители могут эффективно проявить себя только при правильном применении. 24 января 2024 года на авиабазе Эдвардс в Калифорнии состоялось празднование юбилея F-16 Fighting Falcon, посвященное 50-летию с тех пор, как самолет совершил свой первый полет. За эти пять десятилетий F-16 зарекомендовал себя как самый популярный западный истребитель в своем классе, и продолжает служить в 28 странах мира.

С момента своего первого поступления на вооружение в 1979 году Fighting Falcon совершил более 400 000 боевых вылетов и налетал в общей сложности более 19 миллионов часов – серьезная репутация, которую он должен теперь подтвердить в Украине, в противостоянии с Москвой, для чего он, в общем-то пять десятилетий назад и разрабатывался – а затем и модернизировался. Иными словами, F-16, поставленный Украине - это боевой самолет четвертого поколения. И если для украинских ВВС это прорыв, то для российских – вполне равный противник. При том, с ограниченными возможностями, поскольку страны НАТО поставили его в лайт-версии, не оснастив сверхсовременным оборудованием и столь же современными поражающими средствами. То есть это даже не версия Block 60, получившая обозначение F-16E/F Desert Falcon, которая разрабатывалась для Объединенных Арабских Эмиратов в 2003. И легко способный рвать в бою российский Су-35. К тому же, пилот F-16 должен для успешного использования заложенного в F-16 потенциала должен, по стандартам НАТО, обучаться его управлению не менее года. У украинских пилотов этого времени не было, все проводилось в упрощенном варианте. И теперь остается только надеяться, что они окажутся прилежными учениками.