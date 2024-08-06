F-16 – так себе против российской авиации третья мировая
То, за что отчаянно бился Киев, то, что было предметом драматических переговоров с Западом Владимира Зеленского – наконец-то свершилось. Первые F-16 поставлены в Украину, и сейчас проходят боевые облеты где-то в районе Львова.
Российские «патриоты на зарплате» по этому поводу презрительно заявляют, что «нам эти самолеты на один зуб, собьем и не заметим». Украинские блогеры ждут от него чудес. А специалисты указывают, что эти истребители могут эффективно проявить себя только при правильном применении.
24 января 2024 года на авиабазе Эдвардс в Калифорнии состоялось празднование юбилея F-16 Fighting Falcon, посвященное 50-летию с тех пор, как самолет совершил свой первый полет. За эти пять десятилетий F-16 зарекомендовал себя как самый популярный западный истребитель в своем классе, и продолжает служить в 28 странах мира.
С момента своего первого поступления на вооружение в 1979 году Fighting Falcon совершил более 400 000 боевых вылетов и налетал в общей сложности более 19 миллионов часов – серьезная репутация, которую он должен теперь подтвердить в Украине, в противостоянии с Москвой, для чего он, в общем-то пять десятилетий назад и разрабатывался – а затем и модернизировался.
Иными словами, F-16, поставленный Украине - это боевой самолет четвертого поколения. И если для украинских ВВС это прорыв, то для российских – вполне равный противник. При том, с ограниченными возможностями, поскольку страны НАТО поставили его в лайт-версии, не оснастив сверхсовременным оборудованием и столь же современными поражающими средствами.
То есть это даже не версия Block 60, получившая обозначение F-16E/F Desert Falcon, которая разрабатывалась для Объединенных Арабских Эмиратов в 2003. И легко способный рвать в бою российский Су-35.
К тому же, пилот F-16 должен для успешного использования заложенного в F-16 потенциала должен, по стандартам НАТО, обучаться его управлению не менее года. У украинских пилотов этого времени не было, все проводилось в упрощенном варианте. И теперь остается только надеяться, что они окажутся прилежными учениками.
По словам представителей Киева, Украине потребуется 130 F-16 для нейтрализации российской авиации. Точное количество только что доставленных в Украину F-16 не разглашается, но можно предположить, что их число и близко не приближается к этому количеству. А прибавьте сюда потребность в подготовленных пилотах и техников для обслуживания…
За всю историю российско-украинской войны между российскими и украинскими истребителями было мало классических воздушных боев, что не позволяет объективно сравнивать класс российских и украинских пилотов. Но совершенно очевидно, что Украина не захочет рисковать своими F-16 – а Россия не захочет рисковать своими Су-35 и другими единицами ВВС.
Поэтому Киев будет использовать F-16 в первую очередь для защиты от ракет и беспилотников. Что означает, что эти истребители не смогут нейтрализовать российскую авиацию. Иными словами, прибытие F-16 усиливает противовоздушную оборону Украины, но не может кардинально изменить исход войны и не станет переломным моментом в конфликте. Чуда для Киева пока не произойдет. Но и легкой прогулки в воздухе для Москвы тоже не будет.