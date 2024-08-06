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Появились подробности о ситуации в городе Судже Курской области. Telegram-канал Baza со ссылкой на российских «военкоров» передает, что часть населенного пункта находится под контролем ВСУ. Так, «военкор» Михаил Звинчук (Telegram-канал «Рыбарь») сообщает, что украинские военные захватили западную часть города. Эту информацию подтверждает и «военкор» Юрий Котенок. По его сведениям, ВСУ ввели в Суджу танки. «Суджа для нас в целом потеряна. А это важнейший логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджи идет в т. ч. и дорога на север, на Льгов. По которой он также пытается продвигаться», — заявил провоенный блогер Юрий Подоляка.

* * * 12:39 Украина направляет на атаку Курской области дополнительные силы, это говорит о создании специальной военной группировки или войскового объединения, задача которого – прорыв на территорию России, утверждает «военный журналист» Александр Шарковский. По его словам, к границе сначала подошел первый эшелон военных из тысячи бойцов и 11 танков. В дальнейшем на помощь наступательной батальонной группе направляли дополнительные силы. «Это значит, что в Сумской области была создана новая группировка сил или войсковое объединение, которое, возможно, получило задачу не только прорваться на территорию России, а, вероятно, зайти достаточно глубоко», — объясняет Шарковский. При этом он утверждает, что по действиям украинских военных видна «плохая работа командиров».

* * * 12:17 Подразделения ЧВК «Вагнер» перемещаются в Курскую область с целью противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе данного региона. Об этом сообщил «военкор» Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, в своем Telegram-канале. На опубликованных видеокадрах боевики «Вагнера» заявили, что возвращаются в Россию и направляются в Курск для того, чтобы «нейтрализовать» украинские позиции. «Бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются в Россию. Желаем им удачи», — добавил Гузенко. Российский военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок исключил мобилизацию в России из-за наступления ВСУ в Курской области.

* * * 11:25 Украинская армия заняла еще два населенных пункта в Курской области России. «ВСУ ведет бой у Коренево. Противником заняты населенные пункты Казачья Локня и Кругленькое. ВСУ и армия РФ начали окапываться, что указывает на долгосрочный характер войны в Курской области», - пишут российские военкоры.

*** 10:58 Украинские войска продвинулись на 10 километров вглубь российской Курской области на фоне продолжающихся механизированных наступательных операций на российской территории, говорится в докладе Института изучения войны (ISW).