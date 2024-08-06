Украина заняла Суджу. Открывается дорога на Север обновлено 13:05
Появились подробности о ситуации в городе Судже Курской области. Telegram-канал Baza со ссылкой на российских «военкоров» передает, что часть населенного пункта находится под контролем ВСУ.
Так, «военкор» Михаил Звинчук (Telegram-канал «Рыбарь») сообщает, что украинские военные захватили западную часть города. Эту информацию подтверждает и «военкор» Юрий Котенок. По его сведениям, ВСУ ввели в Суджу танки.
«Суджа для нас в целом потеряна. А это важнейший логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджи идет в т. ч. и дорога на север, на Льгов. По которой он также пытается продвигаться», — заявил провоенный блогер Юрий Подоляка.
* * * 12:39
Украина направляет на атаку Курской области дополнительные силы, это говорит о создании специальной военной группировки или войскового объединения, задача которого – прорыв на территорию России, утверждает «военный журналист» Александр Шарковский.
По его словам, к границе сначала подошел первый эшелон военных из тысячи бойцов и 11 танков. В дальнейшем на помощь наступательной батальонной группе направляли дополнительные силы.
«Это значит, что в Сумской области была создана новая группировка сил или войсковое объединение, которое, возможно, получило задачу не только прорваться на территорию России, а, вероятно, зайти достаточно глубоко», — объясняет Шарковский.
При этом он утверждает, что по действиям украинских военных видна «плохая работа командиров».
* * * 12:17
Подразделения ЧВК «Вагнер» перемещаются в Курскую область с целью противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе данного региона. Об этом сообщил «военкор» Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, в своем Telegram-канале.
На опубликованных видеокадрах боевики «Вагнера» заявили, что возвращаются в Россию и направляются в Курск для того, чтобы «нейтрализовать» украинские позиции. «Бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются в Россию. Желаем им удачи», — добавил Гузенко.
Российский военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок исключил мобилизацию в России из-за наступления ВСУ в Курской области.
* * * 11:25
Украинская армия заняла еще два населенных пункта в Курской области России.
«ВСУ ведет бой у Коренево. Противником заняты населенные пункты Казачья Локня и Кругленькое. ВСУ и армия РФ начали окапываться, что указывает на долгосрочный характер войны в Курской области», - пишут российские военкоры.
*** 10:58
Украинские войска продвинулись на 10 километров вглубь российской Курской области на фоне продолжающихся механизированных наступательных операций на российской территории, говорится в докладе Института изучения войны (ISW).
«На геолокационных кадрах, опубликованных 6 и 7 августа, видно, что украинская бронетехника выдвинулась на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы. Подтвержденные на данный момент масштабы и местоположение украинских наступательных операций в Курской области указывают на то, что украинские войска прорвали по крайней мере две российские линии обороны и один опорный пункт», - отмечается в докладе.
Как передает ISW со ссылкой на российский инсайдерский источник, с момента начала операции 6 августа украинские войска захватили 45 квадратных километров территории в Курской области.
По словам других российских источников, украинские войска захватили в общей сложности 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино (в 1,5 километрах к северу от границы с Сумской областью), Дарьино (в трех километрах к северу от границы с Сумской областью) и Свердликово (к востоку от Николаево-Дарьино-Дарьинского района), и действуют в Любимовке (в восьми километрах к северу от границы с Сумской областью).
Российские источники также рассказали, что украинские войска пытаются продвинуться вдоль шоссе 38К-030 Суджа-Кореново, а один из провластных военных блогеров заявил, что к 18.00 по местному времени 7 августа украинские войска продвинулись на северо-запад и юго-восток вдоль шоссе, на окраинах Кореново (в северо-западном направлении) и Суджи (в юго-восточном направлении) шли бои.