Олимпиада: Джафаров против киргиза в схватке за бронзу, старт Рзазаде и Нурмагомедова обновлено 13:26
Соперником Хасрата Джафарова (67 кг) в схватке за бронзу будет киргиз Амантур Исмайлов.
Поединки за медали начнутся в 21:15 по бакинскому времени.
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На Олимпийских играх продолжается турнир по борьбе. Сегодня начнут выступление вольники. На ковер выйдут азербайджанские борцы Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Осман Нурмагомедов (86 кг).
Алиаббас стартует с 1/8 финала поединком против узбека Гуломжона Абдуллаева. Осман на этой же стадии встретится с монголом Бат Эрдене Бьямбасуреном.
Также сегодня вечером за бронзу поборется борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг). Его соперником будет победитель пары Мате Немес (Сербия) – Амантур Исмайлов (Кыргызстан).
Вчера Хасрат одержал победы над Мохамедом Эльсайедом из Египта и молдованином Валентином Петичем, но уступил в полуфинале азербайджанцу из Украины Пярвизу Насибову.
Пока азербайджанские борцы не смогли взять в Париже ни одной медали.