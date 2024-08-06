Соперником Хасрата Джафарова (67 кг) в схватке за бронзу будет киргиз Амантур Исмайлов.

Поединки за медали начнутся в 21:15 по бакинскому времени.

*** 11:27

На Олимпийских играх продолжается турнир по борьбе. Сегодня начнут выступление вольники. На ковер выйдут азербайджанские борцы Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Осман Нурмагомедов (86 кг).

Алиаббас стартует с 1/8 финала поединком против узбека Гуломжона Абдуллаева. Осман на этой же стадии встретится с монголом Бат Эрдене Бьямбасуреном.

Также сегодня вечером за бронзу поборется борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг). Его соперником будет победитель пары Мате Немес (Сербия) – Амантур Исмайлов (Кыргызстан).