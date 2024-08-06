Симоньян заявила, что осталось только молиться за Россию

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что «молится» за жителей Курской области после вторжения ВСУ, а с «нелюдями разберется Господь».

«Куряне, не знаю, что тут еще можно сказать, кроме того, что молимся за вас, за силу нашей армии, за то, чтобы утром встать - и все целы, и все цело.

А с нелюдями, палящими по детям и машинам Скорой помощи, Господь и без наших молитв разберется», - написала Симоньян в своем телеграм-канале.