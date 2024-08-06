Мазахир Панахов о праве армян голосовать

Азербайджан не ставит различий между жителями Карабаха азербайджанского и армянского происхождения, все они могут участвовать в парламентских выборах, заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

«Это первые выборы в Милли Меджлис (после восстановления территориальной целостности), поэтому мы можем назвать их выборами Победы. На освобожденных территориях 55 постоянных избирательных участков, кроме того, мы создадим пятидневные мобильные избирательные участки», - сказал он.