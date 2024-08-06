Герасимов проигнорировал предупреждения
Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову за две недели до прорыва границы в Курской области докладывали о подготовке вторжения Вооруженных сил Украины.
Как пишут приближенные к ФСБ российские телеграм-каналы, о том, что готовится прорыв границы, Герасимову докладывал командующий группировкой прикрытия Государственной границы заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.
В ответ на это начальник Генштаба сказал «не разгонять панику» и «не вестись на дезинформацию противника», после чего забрал с курского приграничья силы и средства.