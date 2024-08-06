Поддубного отправили в Москву добавлено видео
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области у границы с Украиной, направлен из Курска в Москву для продолжения лечения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«…После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», - написал он в своем Telegram-канале, пожелав Поддубному скорейшего выздоровления.
August 8, 2024
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