Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области у границы с Украиной, направлен из Курска в Москву для продолжения лечения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«…После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», - написал он в своем Telegram-канале, пожелав Поддубному скорейшего выздоровления.