Исторический визит Мирзиёева в Казахстан
Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев отметил, что визит Мирзиёева имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.
Мирзиёев поблагодарил Токаева за радушный прием и подчеркнул важность государственного визита в Казахстан.
«Сегодняшний визит имеет историческое значение. Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень», – отметил президент Узбекистана.