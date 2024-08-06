Для Агамировой это вторая Олимпиада. Она выступала три года назад в Токиож.но сказать, что попадание в Париж уже может считаться для азербайджанской гимнастки успехом.

Сегодня на Олимпийских играх в Париже начались соревнования по художественной гимнастике.

В стартовавших сегодня индивидуальных соревнованиях принимает участие и азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова. В квалификации 24 спортсменки будут бороться за выход в финальную десятку. Зохра будет выступать под 10-м номером. Сначала она покажет композицию с мячом, затем – с обручем, лентой и булавами.

Завтра в борьбу вступит наша групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой.