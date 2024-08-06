Зохра Агамирова стартовала на Олимпиаде фото, обновлено 12:53
За упражнение с мячом Зохра Агамирова получила 30,200 балла.
После первого упражнения Зохра занимает 18-е место.
Для Агамировой это вторая Олимпиада. Она выступала три года назад в Токиож.но сказать, что попадание в Париж уже может считаться для азербайджанской гимнастки успехом.
*** 12:20
Сегодня на Олимпийских играх в Париже начались соревнования по художественной гимнастике.
В стартовавших сегодня индивидуальных соревнованиях принимает участие и азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова. В квалификации 24 спортсменки будут бороться за выход в финальную десятку. Зохра будет выступать под 10-м номером. Сначала она покажет композицию с мячом, затем – с обручем, лентой и булавами.
Завтра в борьбу вступит наша групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой.