Россия назвала «ложью» оккупацию грузинских территорий

Соединенные Штаты, распространяя «дезинформацию» об агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году, «пытаются скрыть от мировой общественности свое деструктивное влияние на регион». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Хотел бы подчеркнуть: продвигаемая администрацией (США) трактовка событий - чистой воды дезинформация. На самом деле в ночь с 7 на 8 августа именно преступный режим (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили при полной поддержке Запада развязал агрессию против югоосетинского народа и наших миротворцев. Российская Федерация решительно пресекла эти бесчеловечные действия», - говорится в его комментарии, размещенном в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Почему же здесь упорно продолжают распространять свои лживые инсинуации? Ответ очевиден - чтобы скрыть от мировой общественности неудобную правду, которая подчеркивает деструктивное влияние Соединенных Штатов в Закавказье.

Голословные выпады в наш адрес наглядно подтверждают: власти США по-прежнему боятся взглянуть правде в глаза», - подчеркнул Антонов, отметив, что Вашингтон годами тиражирует «пропагандистские клише о российском вторжении и оккупации», - сказал посол.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Москва готова помочь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира».