Байдена призывают «сильнее надавить» на Нетаньяху

Президент США Джо Байден должен оказать на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще «большее давление», чтобы реализовать прекращение огня в секторе Газа и достичь сделки по возвращению удерживаемых там израильских заложников. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванные источники из арабских стран, участвующих в переговорах.

«Остановка огня и соглашение об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС не станут возможными, если президент США Джо Байден не окажет большее давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», - сообщает издание.

Его собеседники указали, что в настоящее время позиция Нетаньяху является главным препятствием для достижения договоренности между Израилем и ХАМАС. Один из источников газеты сказал, что «разочарование среди катарских и египетских посредников уже распространилось далее Израиля и достигло США».

Собеседник указал, что Вашингтон является единственной стороной, которая обладает достаточным рычагом давления на Иерусалим для того, чтобы переубедить Нетаньяху. Одним из таким способов, по его мнению, может быть публичная критика израильского премьера со стороны США.