Порт Хайфы в состоянии повышенной готовности

Иранское информационное агентство IRNA сообщает, что порт Хайфы находится в состоянии повышенной боевой готовности в ожидании атаки Ирана и «Хезболлы».

Известно, что в этом районе сосредоточены также химические производства. Иран пообещал жестко отреагировать на ликвидацию Исмаила Хании в Тегеране.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «преступный и террористический сионистский режим» должен понести суровое наказание за убийство Хании, подчеркнув, что «наш долг — отомстить за его кровь», поскольку он принял мученическую смерть на иранской земле.

Ликвидация Хании произошла через день после того, как Израиль устранил Фуада Шукра, старшего военного командира «Хезболлы», в Бейруте. Ливанское движение сопротивления также пообещало ответить.