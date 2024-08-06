Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:59

Правительство Нигера вслед за Мали «немедленно» разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке «террористических группировок». Российское военное присутствие что в Мали, что в Нигере влияет даже на политическую лексику местных элит. «Украинская агрессия и ее спонсоры… Нарушение суверенитета… Поддержка международного терроризма» - знакомо, не правда ли. Как у российских пропагандистов в гостях побывал. И это говорят люди, которые к власти пришли в результате классических, лабораторно-чистых военных переворотов. И чтобы сохранить свою власть, тут же обратились за военной помощью к Москве. Вполне логично опасаясь, что местное население их не примет и физически покритикует, вплоть до свержения.

То, что за решениями военных хунт стоят рекомендации московских советников «в штатском», как и за демонстрациями с российской символикой в Нигерии – деньги Кремля, – видно невооруженным глазом. Ничем иным не объяснить внезапно вспыхнувшую в этих африканских странах нелюбовь к Украине. При том, что раньше они относились к Киеву и вообще к российско-украинской войне вполне себе нейтрально – мало ли что у этих белых там, невообразимо далеко от Африки, происходит, нас это не касается. Но военная и финансовая помощь от России сама себя не отработает – приходится читать по бумажке, напечатанной российскими советниками, трудновыговариваемые слова - «денацификация», «кровавый киевский режим» и тому подобные штампы кремлевской пропаганды. Но это бы еще половина беды. Куда тяжелее будет дальше, когда потребуется объяснять малограмотному населению, которое к данному вопросу совершенно индифферентно, что все это значит и как это их касается. При этом они, как представляется, сами до конца не понимают, какую проблему себе создают. Ведь причина их дипломатических демаршей заключается в том, что представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что Киев помог повстанцам-туарегам в Мали организовать военную операцию против наемников российской ЧВК «Вагнер».