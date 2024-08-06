Украина расширяет фронт против России и в Африке наш комментарий
Правительство Нигера вслед за Мали «немедленно» разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке «террористических группировок».
Российское военное присутствие что в Мали, что в Нигере влияет даже на политическую лексику местных элит. «Украинская агрессия и ее спонсоры… Нарушение суверенитета… Поддержка международного терроризма» - знакомо, не правда ли. Как у российских пропагандистов в гостях побывал.
И это говорят люди, которые к власти пришли в результате классических, лабораторно-чистых военных переворотов. И чтобы сохранить свою власть, тут же обратились за военной помощью к Москве. Вполне логично опасаясь, что местное население их не примет и физически покритикует, вплоть до свержения.
То, что за решениями военных хунт стоят рекомендации московских советников «в штатском», как и за демонстрациями с российской символикой в Нигерии – деньги Кремля, – видно невооруженным глазом. Ничем иным не объяснить внезапно вспыхнувшую в этих африканских странах нелюбовь к Украине.
При том, что раньше они относились к Киеву и вообще к российско-украинской войне вполне себе нейтрально – мало ли что у этих белых там, невообразимо далеко от Африки, происходит, нас это не касается.
Но военная и финансовая помощь от России сама себя не отработает – приходится читать по бумажке, напечатанной российскими советниками, трудновыговариваемые слова - «денацификация», «кровавый киевский режим» и тому подобные штампы кремлевской пропаганды. Но это бы еще половина беды. Куда тяжелее будет дальше, когда потребуется объяснять малограмотному населению, которое к данному вопросу совершенно индифферентно, что все это значит и как это их касается.
При этом они, как представляется, сами до конца не понимают, какую проблему себе создают. Ведь причина их дипломатических демаршей заключается в том, что представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что Киев помог повстанцам-туарегам в Мали организовать военную операцию против наемников российской ЧВК «Вагнер».
Иными словами, первопричина состоит в том, что они пустили к себе в страну российских наемников. И тем самым стали одной из сторон конфликта, чего Киев, вполне естественно, спускать им не намерен. Поскольку в Мали против туарегов воюют точно те же самые люди, которые до ротации воевали в Украине. Простая логика – чем больше их ляжет в местных пустынях – тем меньше вновь вернется на украинский фронт.
Именно из этого исходит Киев, расширяя свои операции против россиян в Африке. Процесс запущен и будет только расширяться, хотят того военные хунты Мали, Нигера и другие местные прокремлевские режимы или не хотят. Да даже если и не хотят, кто их спрашивать будет. Каждый рубль, полученный из Москвы, каждый наемник или снаряд имеют свою цену, и ее придется платить.
В чем хунтам Мали и Нигера придется убедиться довольно скоро, и вряд ли это окажется для них приятным. Для Киева их решения не несут в себе никаких серьезных последствий, пожалуй, в чем-то даже играют на руку. В отличие от тех, кто эти решения принимал.