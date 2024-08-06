Горе-предприниматели предстанут перед судом
В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева, обвиняемых во взрыве, в результате которого погибли 10 человек и пострадали 23 человека.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Поскольку потерпевшие не получили обвинительное заключение, подготовительное заседание суда было отложено до 5 сентября.
Отметим, что расследование уголовного дела, начатого Главным управлением криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры в связи с фактом взрыва, сопровождавшегося пожаром, который произошел 15 января текущего года в мебельных мастерских на территории ОАО «Бакинская деревообработка» в Бинагадинском районе столицы, завершено.
Предварительным следствием установлено, что фактический владелец ОАО Таги Ибрагимов и осуществлявший административно-хозяйственное управление в ОАО Тогрул Рзаев как лица, ответственные за соблюдение правил пожарной безопасности, по неосторожности нарушили эти правила, что привело к гибели 10 человек, ранению 23 человек, а также нанесению материального ущерба имуществу на территории ОАО и окружающей среде, иным тяжким последствиям. Также установлены обоснованные подозрения в том, что Ибрагимов уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере.
На основе собранных доказательств Таги Ибрагимову было предъявлено окончательное обвинение по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана, а Тогрулу Рзаеву – по статье 225.3. Оба были арестованы.