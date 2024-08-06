13:34

ОАО «Азеришыг» продолжает работы на основе утвержденного в начале года плана по восстановлению и модернизации электросетей, выработавших свой ресурс в регионах Азербайджана. В очередном сообщении пресс-службы компании говорится, что реконструкция электросети в настоящее время ведется в нескольких населенных пунктах Товузского района, в том числе в отдаленных горных селах.

Так, «Азеришыг» продолжает полную реконструкцию подстанций 110/35/10 кВ «Говлар» и 110/35/6 кВ «Товуз». В 8 отдаленных горных селах Товуза, в том числе Папагчилар, Агдам, Гарадаш, Агбашлылар, Муркюлю, Сафарли, Гандаллар, Эюблу, уже завершены работы по обновлению электросети. На этих участках полностью восстанавливаются отработавшие свой срок опоры, линии электропередач 0,4, 6 и 10 кВ, а также трансформаторные подстанции. В настоящее время работы по реконструкции продолжаются еще в трех селах – Ашагы Гущу, Агбулаг и Гёябахан. В ближайшее время начнутся работы по обновлению электросети еще 7 сел Товузского района.