Подробности убийства на пляже в Баку
Как уже сообщалось, 7 августа вечером в полицию поступила информация об убийстве из охотничьего ружья в поселке Мардакян Амина Худавердиева. Подозреваемый в совершении преступления Рухулла Абдуллазаде был задержан сотрудниками полиции.
Как стало известно haqqin.az, Амин Худавердиев был известен в криминальных кругах под прозвищем Амин Мардакянский или Лоту Амин. Предположительно, преступление совершено с целью мести. Дело в том, что родственник Худавердиева, Джаваншир Абдуллаев, был убит 1 ноября прошлого года младшим братом Амина, Парвизом. В опубликованном в то время заявлении пресс-службы МВД по этому поводу сообщалось, что в поселке Шаган Хазарского района был застрелен 52-летний Джаваншир Абдуллаев. Подозреваемый в совершении преступления 37-летний Парвиз Худавердиев был задержан после того, как сам пришел в полицию и сдался. Преступление совершено на личной почве. Амина Худавердиева же убил сын Джаваншира Абдуллаева.
Жители Мардакяна рассказали, что Амин Худавердиев занимался бизнесом. Инцидент произошел на принадлежавшем ему объекте на пляжной территории. Также сообщается, что между родственниками долгое время происходили конфликты.
В Хазарской районной прокуратуре сообщили haqqin.az, что 7 августа около 20:00 в прокуратуру поступила информация о преднамеренном убийстве Амина Худавердиева. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что 31-летний Рухулла Абдуллазаде умышленно застрелил Амина Худавердиева на пляже Мардакяна на почве личных отношений.
Хазарская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Рухулла Абдуллазаде был задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время продолжается предварительное расследование.