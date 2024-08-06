Подробности убийства на пляже в Баку

Как уже сообщалось, 7 августа вечером в полицию поступила информация об убийстве из охотничьего ружья в поселке Мардакян Амина Худавердиева. Подозреваемый в совершении преступления Рухулла Абдуллазаде был задержан сотрудниками полиции.

Как стало известно haqqin.az, Амин Худавердиев был известен в криминальных кругах под прозвищем Амин Мардакянский или Лоту Амин. Предположительно, преступление совершено с целью мести. Дело в том, что родственник Худавердиева, Джаваншир Абдуллаев, был убит 1 ноября прошлого года младшим братом Амина, Парвизом. В опубликованном в то время заявлении пресс-службы МВД по этому поводу сообщалось, что в поселке Шаган Хазарского района был застрелен 52-летний Джаваншир Абдуллаев. Подозреваемый в совершении преступления 37-летний Парвиз Худавердиев был задержан после того, как сам пришел в полицию и сдался. Преступление совершено на личной почве. Амина Худавердиева же убил сын Джаваншира Абдуллаева.