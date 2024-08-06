США поддержали Украину после атаки на Курскую область

Власти США поддерживают действия Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы поддерживаем Украину в том, что она делает, защищаясь от российской агрессии. Мы считаем, что это, очевидно, важно делать, поскольку мы говорим о демократии и свободе. И мы будем продолжать это делать», — сказала Жан-Пьер.

Она напомнила, что ранее российские войска атаковали Украину с территории Курской области, куда зашли украинские военные. При этом она отказалась ответить на вопрос, применяют ли ВСУ для этой атаки американское оружие.