Ильхам Алиев прилетел в Астану фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл с визитом в Казахстан для участия во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.
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