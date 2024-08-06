Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл с визитом в Казахстан для участия во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.