17:12

Украинская армия взяла в котел российские подразделения, которые пытались оказать сопротивление наступлению ВСУ. По данным российских источников, в окружение попали два батальона армии РФ. Утверждается, что россиян взяли в котел в восточной части Суджи. По данным Z-каналов, в окружении находятся 17-й батальон 488-го полка и 31-й батальон 102-й бригады. Оба подразделения окружены. Согласно поступающей информации, командование ВС РФ в курсе, но пока ничего не предпринимает. «Нужно срочно принимать решение или пытаться деблокировать ребят, или отдать им приказ об отходе малыми группами. Иначе в лучшем случае бойцов ждет плен, как и случилось вчера с нашими пограничниками. О худшем и думать не хочется», — пишут россияне в соцсетях. Накануне сообщалось, что в украинский плен попала большая группа российских пограничников и срочников.

«Военкор» Юрий Котенок в своем Telegram-канале утверждает, что военнослужащие ВСУ начали возводить фортификационные сооружения на территории Курской области. По его словам, украинские бойцы роют окопы, устраивают блиндажи и капониры для техники. Минобороны России не комментировало данную информацию. «По моим данным, противник приступил к возведению фортификационных сооружений (начали рыть окопы, блиндажи и капониры для техники в полный профиль) на территории РФ в Курской области. В частности, в районе райцентра Суджа разворачиваются взводные/ротные опорные пункты для малых групп ВСУ с двумя-тремя единицами бронетехники», — написал Котенок. По его словам, ВСУ оборудуют позиции и временные пункты размещения в жилых домах. Также на российскую территорию продолжается переброска бронетехники ВСУ.

* * * 16:30 Украинским военным меньше чем за трое суток удалось взять под контроль обширную территорию Курской области. Z-каналы пишут, что украинским силам удалось взять практически под полный контроль город Суджу. Также украинские военные вошли в поселок Мирный и контролируют села Казачья Локня, Богдановка, Княжий, 1-й Княжий и 2-й Княжий, отмечает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, как пишет канал, бои завязались в селе Снягость (10 км от Коренево). В само Коренево, второй райцентр, украинским военным, по данным телеграм-канала, войти не удалось. В то же время канал «Белорусский силовик» со ссылкой на источники сообщает о боях на въезде в поселок. С учетом всех продвижений украинских военных получается, что Россия уже утратила полный контроль над территорией до 430 кв. км.