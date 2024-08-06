Радостная новость для тех, кто ждет традиционную мегаскидочную акцию «Вечерний Базар» сети магазинов Kontakt . Завтра, 9 августа, акция со скидками до 60% пройдет на этот раз в 13 магазинах сети.

Так, если вы мечтаете приобрести желаемые товары по самой выгодной цене, то вы не найдете лучше предложений «Вечернего Базара» со скидками до 60% при покупке наличными. В рамках этой акции вы можете не только купить товар со скидкой, но и оплатить его в течение 6 месяцев с разбивкой на небольшие платежи. Для этого посетите магазины Kontakt:

- «Метро Иншаатчилар»;

- «Украинский круг»;

- «Метро Азадлыг»;

- «Метро Нариманов»;

- «Станция Бакиханов»;

- «Сумгаит, улица Мира»;

- «Гянджа Гранд Кавказ» вечером с 21:00 до 00:00.

А в магазины «Губа», «Мингячевир», «Габала», «Шамкир», «Загатала» и «Джалилабад» необходимо зайти с 19:00 до 22:00.

В течение этих 3 часов вы сможете приобрести:

Смартфон Poco X 6 с 512 Гб памяти и экраном Amoled за 650 манатов вместо 950 ;

с 512 Гб памяти и экраном Amoled за манатов вместо ; Телевизор Samsung с диагональю экрана 165 см, разрешением 8K и смарт-технологией за 5800 манатов вместо 14 560 (с 60% скидкой);

с диагональю экрана 165 см, разрешением 8K и смарт-технологией за манатов вместо (с 60% скидкой); Стиральную машину Hoffmann на 6 кг с бесплатной доставкой и установкой за 400 манатов вместо 600 ;

на 6 кг с бесплатной доставкой и установкой за манатов вместо ; Холодильник Beko объемом 270 литров с системой размораживания No Frost за 600 манатов вместо 1000 ;

объемом 270 литров с системой размораживания No Frost за манатов вместо ; Диван Arizona с базой и механизмом трансформации за 350 манатов вместо 600.

Кроме того, покупка на «Вечернем Базаре» даст вам шанс выиграть автомобиль новейшей модели. Участники этой акции могут выиграть суперприз «Шеш-Гоша» – автомобиль Toyota Corolla Cross. Более подробную информацию об акции «Шеш-Гоша» можно получить здесь.

Вечером 9 августа вас ждут сотни таких предложений. Итак, составляйте свои списки, заводите часы и приходите на «Вечерний Базар» 9 августа.

Ближайший к вам магазин можно найти здесь.