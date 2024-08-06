Американские конгрессмены у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг, 8 августа.

Украинский лидер встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США в составе Дональда Норкросса, Селесты Мелой и Джеймса Панетти.

Зеленский поблагодарил американскую делегацию за посещение Киева и Одессы. Президент отметил поддержку со стороны США в противодействии российской агрессии, в частности, в контексте поставок Украине самолетов F-16.

В ходе встречи обсуждалось усиление обороноспособности Украины, а также первоочередные потребности Сил обороны страны.

Президент Украины отметил важность получения дополнительных средств ПВО для эффективной защиты гражданского населения и критической инфраструктуры, а также потребности страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США.

Зеленский выразил благодарность за поддержку "всем в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как и мы в Украине".