Москва не собирается обращаться за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после наступления украинской армии на Курскую область. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, которые приводят российские СМИ, было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. «Кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян?» - вопрошает Затулин.