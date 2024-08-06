Нарышкин о судьбе российских шпионов

Российские шпионы, которых раскрыли на Западе и обменяли на политзаключенных, продолжат свою работу после небольшого отдыха. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее Нарышкин назвал обмен шпионов знаковым событием, которое спецслужба ждала «долгие год и семь месяцев».

1 августа Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Страны Запада взамен передали России восьмерых граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж, взлом компьютерных сетей. В том числе власти Германии освободили сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.