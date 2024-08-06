В зоне отдыха в селе Гярибляр Масаллинского района произошел пожар. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место незамедлительно прибыли силы Масаллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что пожар произошел в коттедже на территории зоны отдыха, и существует высокий риск распространения пламени на лесную зону.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить за короткое время, не дав ему перекинуться на прилегающие территории.