Невиданный рост продаж оружия
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall фиксирует рекордный рост продаж своей продукции из-за наращивания Европой оборонного потенциала ввиду войны в Украине, заявил главный исполнительный директор концерна Армин Паппергер агентству Bloomberg.
«Мы никогда не видели такого роста», – заявил он.
В Rheinmetall ожидают ежегодный рост продаж на €2 млрд на фоне «масштабных» инвестиций от европейских покупателей. В 2024 году выручка Rheinmetall вырастет примерно до €10 млрд. На конец июня портфель заказов концерна составил €48,6 млрд, к концу года, как предполагается, он достигнет €70 млрд. Операционная прибыль во втором квартале выросла более чем вдвое – до €270 млн.