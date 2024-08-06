В России узаконена добыча криптовалют

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют.

Путин отмечал, что это перспективное направление современной экономики, и России "важно не упустить момент", своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру и создавать условия для обращения цифровых активов.

Подписанный закон вводит в понятийный аппарат новые понятия: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Требования к физлицам и юрлицам в этой сфере установит Кабмин.