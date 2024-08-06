Сначала бизнес-руководитель Avatr провел специальную презентацию о бренде. Также был показан краткий видеообзор мероприятия, состоявшегося 1 августа. В этот день в центре Baku Test and Training прошла грандиозная официальная презентация бренда Avatr. На мероприятие были приглашены известные личности из мира автомобилей, бизнесмены и популярные блогеры. Гости имели возможность познакомиться с последними моделями Avatr. Особый интерес вызвали тест-драйвы, на которых участники могли лично оценить высокую производительность и комфорт автомобилей Avatr. В рамках мероприятия также прошло шоу скорости с участием известных пилотов, кадры которого транслировались в прямом эфире в зале.

В интервью с руководителями бренда и автомобильными экспертами была предоставлена подробная информация о преимуществах моделей, представленных Avatr в Азербайджане, технологических новинках и услугах, предлагаемых клиентам. Они также рассказали о планируемых новинках и специальных предложениях на будущее.