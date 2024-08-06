Автомобиль высокого класса Avatr официально в Азербайджане! фото
8 августа состоялась официальная церемония открытия автосалона Avatr. На мероприятии присутствовали представители СМИ, эксперты автомобильной отрасли и руководители компаний.
Церемония открытия началась с традиционного перерезания красной ленточки, и участники познакомились с моделями высокотехнологичных автомобилей.
Сначала бизнес-руководитель Avatr провел специальную презентацию о бренде. Также был показан краткий видеообзор мероприятия, состоявшегося 1 августа. В этот день в центре Baku Test and Training прошла грандиозная официальная презентация бренда Avatr. На мероприятие были приглашены известные личности из мира автомобилей, бизнесмены и популярные блогеры. Гости имели возможность познакомиться с последними моделями Avatr. Особый интерес вызвали тест-драйвы, на которых участники могли лично оценить высокую производительность и комфорт автомобилей Avatr. В рамках мероприятия также прошло шоу скорости с участием известных пилотов, кадры которого транслировались в прямом эфире в зале.
В интервью с руководителями бренда и автомобильными экспертами была предоставлена подробная информация о преимуществах моделей, представленных Avatr в Азербайджане, технологических новинках и услугах, предлагаемых клиентам. Они также рассказали о планируемых новинках и специальных предложениях на будущее.
Официальное представительство бренда Avatr в Азербайджане знаменует начало новой эры на автомобильном рынке страны. Желающие могут уже сейчас увидеть и протестировать новые модели в официальном автосалоне.
Официальным дистрибьютором бренда Avatr в Азербайджане является компания SR Auto. SR Auto – это ведущая группа компаний, предоставляющая широкий спектр услуг в автомобильной отрасли и внедряющая инновационные технологии на азербайджанский рынок.
Avatr – это развивающийся бренд в индустрии электромобилей. Официальная презентация бренда в Азербайджане имеет целью предложить клиентам высокопроизводительные и качественные электромобили. Экономические преимущества электромобилей способствуют быстрому росту интереса и клиентской базы Avatr в Азербайджане.
Официальный центр продаж Avatr находится по адресу: пр. Бабека, 28. Для получения дополнительной информации можно связаться по номеру *5544.
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