Нетаньяху рассказал, сколько будет оставаться у власти

Шансы на заключение сделки по Газе выросли после убийства лидеров ХАМАС и «Хезболлы», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Как повлияют на ход переговоров убийства Шукра и Хании? Думаю, что они (шансы на сделку) увеличились, потому что некоторые из экстремистских элементов, выступавших против сделки, больше не с нами», – сказал израильский премьер в интервью изданию Time.

Нетаньяху добавил, что намерен оставаться у власти, пока может помогать Израилю.

«Я останусь на своем посту до тех пор, пока буду верить, что смогу помочь вести Израиль в будущее, в котором будут безопасность, прочная безопасность и процветание», - сказал 74-летний политик в интервью журналу Time.

По словам израильского премьера, он осознает, что продолжающийся конфликт ведет к риску ухудшения имиджа его страны, однако он готов к этому. «Я бы предпочел плохие отзывы в прессе хорошему некрологу», - сказал Нетаньяху.