Германия разрешила Украине использовать немецкое оружие в России
Власти Германии не возражают против использования Украиной немецких танков в ходе боевых действий в Курской области, заявил глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер.
«После передачи оружия Украине оно становится украинским», — сказал Фабер в интервью Funke Media Group.
Он добавил, что это касается в том числе танков Leopard 2, которые ВСУ начали поручать в прошлом году. По данным Бундестага, в общей сложности Киеву было передано 53 Leopard, из них 55 единиц модификации 1A5 и 18 единиц модификации 2A6. «После того как Россия напала на Украину, территория обеих стран стала зоной боевых действий. А применение оружия регулируется нормами международного законодательства», — сказал Фабер.