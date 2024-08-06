Суд сжалился над экс-главой МВД Казахстана

Межрайонный суд по уголовным делам казахстанской столицы осудил на пять лет лишения свободы условно бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева за превышение полномочий в период январских беспорядков 2022 года, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

"Приговором суда Тургумбаев признан виновным в совершении преступления и осужден на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет. Поскольку Тургумбаеву предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, постановлено считать назначенное наказание условным. Суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые", - говорится в тексте.

Кроме того, суд решил внести представление президенту Казахстана о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград. Приговор не вступил в законную силу.

30 апреля в Генпрокуратуре Казахстана сообщили о задержании Тургумбаева за превышение должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия в период январских беспорядков. Тургумбаев возглавлял МВД республики с февраля 2019 года по февраль 2022 года.