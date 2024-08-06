Харрис отказалась от кандидатуры вице-президента из-за его национальности

Кандидат в президенты США Камала Харрис отказалась от кандидатуры Джоша Шапиро в вице-президенты США, так как он еврей, пишет New York Post.

Источники американской газеты сообщили, что изначально кандидатом в вице-президенты США от демократов планировали выдвинуть 51-летнего губернатора штата Пенсильвания Шапиро.

Однако в итоге им стал 60-летний губернатор Миннесоты Тим Уолц. Как пишет New York Post, Харрис опасалась выдвижения Шапиро, так как он еврей и поддерживает Израиль. А среди демократов много сторонников Палестины.