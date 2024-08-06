Украина застала Россию врасплох

Впервые со времен Второй мировой войны армия другого суверенного государства вторгается на территорию России, пишет Bloomberg, отмечая, что вторжение Украины в Курскую область, которое продолжается уже третий день, застало российских военных врасплох.

«Эти события показали хрупкость обороны российской границы и подняли украинский моральный дух. А также подорвали тщательно сконструированный Кремлем образ Путина как защитника простых русских.

Война, которую начала в Украине Москва, теперь распространяется и на саму территорию РФ, где жители приграничных районов живут под постоянной угрозой обстрелов и атак дронов на ключевые объекты.

Отмечается, что эти события, вероятно, усилят аргумент Киева о том, что западные партнеры не должны бояться угроз Кремля об эскалации и что следует бороться с Россией любым способом, который Украина считает нужным, чтобы как можно быстрее завершить войну», - говорится в материале.