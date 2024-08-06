ЕС напомнил об участии Беларуси в войне в Украине

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подтвердил осуждение со стороны ЕС правительства Александра Лукашенко и призвал к «освобождению всех политических заключенных».

Такое заявление Боррель опубликовал накануне четвертой годовщины президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года.

Топ-дипломат ЕС напомнил о «масштабных протестах против фальсификаций на выборах в Беларуси, на которые режим Лукашенко ответил массированной кампанией насилия и запугивания против собственного народа».

«Сейчас в заключении находятся около 1400 политических заключенных. Они составляют лишь часть из тысяч людей, которые были заключены и освобождены из-под стражи по политическим мотивам с 2020 года», – напомнил Боррель, отметив, что «по крайней мере шесть политзаключенных погибли в белорусских тюрьмах».

Кроме того, он отметил, что «режим Лукашенко является соучастником незаконной захватнической войны России против Украины», в результате чего «белорусский суверенитет и идентичность все больше оказываются под угрозой».

«ЕС остается единым в своей поддержке отважного народа Беларуси, белорусского демократического движения и гражданского общества в их стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы», – заверил Боррель.