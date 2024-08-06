Вчера Белоусов заявлял, что эвакуации жителей не планируется, а в городе "тихо".

Глава Рыльского района Курской области (на границе с Украиной) Андрей Белоусов заявил об эвакуации жителей района. Люди выезжают на личном транспорте и предоставленных автобусах.

*** 19:56

Несколько российских телеграм-каналов сообщают о прилете по меньшей мере одной украинской ракеты по Белгороду. Каналы публикуют видео горящих автомобилей на одной из улиц российского областного центра.

Является ли этот пожар следствием нацеленного удара или же падения сбитой ракеты, неизвестно. Некоторые из источников сообщают, что в городе были слышны несколько взрывов — но часть этих взрывов могла быть следствием стрельбы ПВО по украинским ракетам.

Сведений о пострадавших пока нет.