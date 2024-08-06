Украина бьет по России: русские бегут видео; обновлено 21:29
Жители Льгова Курской области России спешно покидают свои дома, видео публикуют российские телеграм-каналы.
August 8, 2024
*** 20:26
Глава Рыльского района Курской области (на границе с Украиной) Андрей Белоусов заявил об эвакуации жителей района. Люди выезжают на личном транспорте и предоставленных автобусах.
Вчера Белоусов заявлял, что эвакуации жителей не планируется, а в городе "тихо".
*** 20:12
Жителей Колотиловки Белгородской области попросили покинуть село из-за обстрелов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
*** 19:56
Несколько российских телеграм-каналов сообщают о прилете по меньшей мере одной украинской ракеты по Белгороду. Каналы публикуют видео горящих автомобилей на одной из улиц российского областного центра.
Является ли этот пожар следствием нацеленного удара или же падения сбитой ракеты, неизвестно. Некоторые из источников сообщают, что в городе были слышны несколько взрывов — но часть этих взрывов могла быть следствием стрельбы ПВО по украинским ракетам.
Сведений о пострадавших пока нет.
August 8, 2024