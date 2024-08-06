Лига конференций: «Зиря» играет в Хорватии, «Сабах» - в Ирландии

Сегодня азербайджанские футбольные клубы «Зиря» и «Сабах» проведут первые матчи в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

В 22:00 по бакинскому времени в хорватском Осиеке начнется матч «Осиек» - «Зиря». Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Аристотелисом Диамантопулосом.

«Зиря» после вылета из Лиги Европы в результате поражения от молдавского «Шерифа» в серии пенальти во 2-м раунде Лиги конференций прошла словацкую «Дунайска Стреду» (4:0, 2:1).

«Осиек» начал борьбу со 2-го раунда Лиги конференций и прошел эстонскую «Левадию» (5:1, 1:0).

Ответный матч между «Зиря» и «Осиеком» состоится 15 августа на стадионе в Мардакянах. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в противостоянии «Омония» (Кипр) – «Фехервар» (Венгрия).

А в 22:45 по бакинскому времени в Дублине начнется игра «Сент-Патрикс Атлетик» – «Сабах». Эту встречу будет обслуживать бригада арбитров из Исландии во главе Вильялмуром Тораринссоном.