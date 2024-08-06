ЕС призвал Мексику арестовать Путина

Европейский Союз призвал Мексику арестовать президента России Владимира Путина в случае, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Euractiv заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

«Мексика является государством-участником Международного уголовного суда с 2005 года, с вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МУС», - отметил Стано.

Он напомнил, что Мексика приняла участие в саммите мира в Швейцарии, на котором был достигнут консенсус по поводу необходимости прекращения войны Россией. При этом Мексика в ходе большого количества голосований в ООН вместе с другими странами осудила РФ и призвала прекратить войну.