«Хезболла» ударила по северу Израиля
Ракетной атаке подверглась военная база Баранит на севере Израиля. Об этом сообщают иранские СМИ.
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Ракетной атаке подверглась военная база Баранит на севере Израиля. Об этом сообщают иранские СМИ.
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