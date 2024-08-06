В «Ахмате» объяснили, почему не вступили в бой с украинцами

Украинские военные, прорвавшиеся в Курскую область, «прошли мимо» опорных пунктов чеченского подразделения «Ахмат», которое должно было защищать границу. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в ролике с комментарием по ситуации в Курской области.

Алаудинов рассказал, что уже находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа «Ахмат». При этом, по его словам, «ничего критического и трагического» в регионе не произошло, хотя ситуация на месте оказалась более «обширна», чем он думал.

По его словам, «все бойцы подразделения «Ахмат», которые находились на границе Курской области до начала боев, до сих пор на позициях, а ВСУ обошли их стороной».

«Противник, получается, разнес два МАППа, прошел. Вначале прошел уже без МАППов через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Потом техникой напрямую подскочил, подъехал. Танками раздолбал все эти МАППы, и прошел, получается, эти участки», - сказал Алаудинов.