Министр обороны Израиля заговорил по-арабски

«Жители Ливана, шиитский Иран и его подручные во главе с «Хезболлой» взяли Ливан и его народ в заложники ради узких сектантских интересов.

Государство Израиль желает мира, процветания и стабильности по обе стороны северной границы и поэтому никоим образом не позволит группировке «Хезболла» дестабилизировать ситуацию на границе и в регионе.

Если «Хезболла» продолжит свою агрессию, Израиль будет сражаться с ней изо всех сил.

Помните сожаление (лидера «Хезболлы» Хасана) Насраллы из-за опасной и необдуманной авантюры августа 2006 года – сделайте выводы, чтобы не повторить опасную авантюру в августе 2024 года. Кто играет с огнем, того ждет разрушение».