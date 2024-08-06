ООН тут как тут
В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша прокомментировали наступление ВСУ на Курскую область, призвав «защитить мирных граждан».
«Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения», - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. По его словам, развитие событий в Курской области «вызывает настоящую обеспокоенность».
Ранее офис Гутерриша прокомментировал ранение российского военкора Евгения Поддубного, пожелав ему выздоровления.