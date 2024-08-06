Захват Курской АЭС украинскими военными маловероятен: для этого нужно совершить 80-километровый марш и иметь силы большие, чем имеются сейчас, пишет The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе.

«Источник в украинском Генеральном штабе предполагает, что это маловероятно, поскольку для этого потребуется 80-километровый марш от границы и более крупные силы (на самом деле расстояние до АЭС от границы около 60 километров). «Без должным образом организованных сил мы повторим ошибки, которые русские совершили к северу от Киева в 2022 году. Мы отрезали их линии, и они стали легкой добычей», – объяснил он.

По мнению источника, более реалистичной целью является создание «буферной зоны» на приграничной территории РФ, что поможет в переговорах.

Также издание пишет, что «непосредственное внимание» уделяется газоперекачивающей станции Суджа, единственной рабочей точке входа российского газа на трубопроводе «Прогресс» в Европу.

«Но пока неясно, что может принести Украине контроль над этой станцией. И Украина, и Россия заинтересованы в ее непрерывной бесперебойной работе, учитывая плату за транспортировку, выплачиваемую Украине, и финансовые трудности российского «Газпрома», который борется под тяжестью санкций», – отмечает The Economist.

Издание пишет, что конечные цели украинского командования все еще не ясны, но «при таких высоких ставках карьера генерала Сырского вполне может оказаться на кону».

«Сообщения из прифронтовых украинских госпиталей свидетельствуют о том, что число потерь уже растет. Люди все еще могут сомневаться, было ли разумно выделять так много войск для вторжения, когда критические линии фронта тонкие. Ответ будет зависеть от успеха операции», – говорится в статье.