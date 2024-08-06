Советник ректора UNEC стал главой временного правительства Бангладеш

Влиятельный общественный деятель, социальный бизнесмен и «отец микрокредитования» Мухаммад Юнус в 2016 году впервые стал гостем UNEC. Выступивший на международной конференции «Социальный бизнес – путь к развитию» Мухаммад Юнус был удостоен звания почетного доктора UNEC и награжден соответствующим дипломом. В рамках конференции в UNEC был создан Центр социального бизнеса «Юнус» (ЦСБЮ).

В марте 2024 года в UNEC при участии лауреата Нобелевской премии Мухаммада Юнуса состоялось открытие Центра социального бизнеса «Юнус». В центре, созданном в целях пропаганды идеи социального бизнеса среди студентов, профессор Мухаммад Юнус прочитал свою первую лекцию.

29 марта 2024 года лауреат Нобелевской премии мира профессор Мухаммад Юнус был назначен советником ректора UNEC на основании его желания внести свой вклад в миссию UNEC.