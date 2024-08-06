Документ подписали председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, член правления "Kapital Bank" Фарид Хидаятзаде и генеральный директор, менеджер по Азербайджану компании "Visa" Нурлан Гаджиев.

Эльнур Насибов поблагодарил обе партнерские организации за этот шаг, предпринятый в рамках государственно-частного партнерства. Он отметил, что проект направлен на предоставление студентам различных льгот, а также на обеспечение широкого применения цифровых технологий в образовании.

Фарид Хидаятзаде сказал в свою очередь, что "Kapital Bank" как один из крупнейших финансовых институтов-работодателей в Азербайджане всегда поддерживает развитие образования и науки, подчеркнул, что сегодняшняя инициатива очень важна для "Kapital Bank", и в то время как цифровые технологии стремительно развиваются, большое значение имеет использование студентами этих возможностей.

Далее выступил Нурлан Гаджиев, который отметил, что сфера образования и развитие человеческого капитала всегда в центре внимания компании "Visa", которая всегда готова оказать поддержку азербайджанскому образованию. Он выразил удовлетворение тем, что компания является частью этого проекта, и сказал, что в будущем проект охватит студентов по всей стране.

Присутствовавшие на мероприятии советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Ниджат Асадли, руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Сабухи Рзаев и начальник отдела политики науки и высшего образования Турхан Сулейман выразили уверенность в том, что сотрудничество между Фондом развития образования, "Kapital Bank" и международной платежной компанией "Visa" увенчается успехом и создаст основу для того, чтобы азербайджанская молодежь в будущем добилась еще больших успехов.